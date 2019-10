In giro con un coltello, denunciato dai Carabinieri a Vallata.

I Carabinieri della Stazione di Vallata, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno denunciato un uomo di Carife, ritenuto responsabile del reato di Porto abusivo di armi.

Nello specifico, questa notte, durante un servizio di perlustrazione, la pattuglia ha proceduto al controllo di un 40enne, fermato a Vallata mentre era alla guida di un’utilitaria.

L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione veicolare e personale è stato trovato un coltello della lunghezza di circa 19 centimetri.

Il 40enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto occultato nella tasca dei suoi pantaloni, è stato accompagnato in Caserma e, al termine delle attività di rito, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’articolo 699 del Codice Penale.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.