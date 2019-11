In Memoriam, concerto per la memoria del terremoto del 1980 sabato 23 al Cimarosa.

Il Lions Club AVELLINO HOST, presieduto da Angiola Pesiri, è lieto di annunciare che, col patrocinio del Conservatorio Musicale ‘D. Cimarosa’ di Avellino e in collaborazione con l’Associazione ZENIT 2000 di Avellino e Castelli d’Irpinia, è stato organizzato il Concerto IN MEMORIAM 23NOVEMBRE80, che si terrà sabato prossimo (23 novembre 2019) presso l’Auditorium ‘Vitale’ del Conservatorio, con inizio alle ore 20,00.

Per l’occasione, l’Orchestra da Camera ZENIT 2000 diretta dal Maestro Massimo Testa proporrà un repertorio sinfonico di grande suggestione. Dopo l’apertura, dedicata al compositore italiano Ottorino Respighi con la sua celebre “Antiche Arie e Danze” 3° Suite per Orchestra d’Archi, il clou sarà la “SERENADE after Plato’s SYMPOSIUM” di LEONARD BERNSTEIN, per Violino solista e Orchestra da Camera. Il brano, di matrice filosofica, scritto nel 1954, fu dedicato dal compositore – di cui lo scorso anno sono stati celebrati i 100 anni dalla nascita – alla Fondazione Koussevitzky; con i suoi riferimenti a Fedro, Pausania, Aristofane, Eriximato, Agathon, Socrate, Alcibiade, si pone come un omaggio allo sviluppo del pensiero nella memoria del passato. Ad eseguire il capolavoro, con l’Orchestra Zenit 2000, il talentuoso violinista VEACESLAV QUADRINI CEAICOVSCHI.

Sarà l’occasione per celebrare ancora una volta, nella forma più sublime, una ricorrenza destinata a rimanere impressa per sempre nella memoria della cittadinanza irpina. Per la partecipazione all’evento sarà possibile effettuare un’offerta volontaria a partire da 10 euro. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Lions Clubs International Foundation (LCIF), che sostiene l’impegno dei Lions Clubs in tutto il mondo, al servizio della comunità globale e di quelle locali. In particolare, le attività della LCIF contribuiscono alla lotta alle invalidità – soprattutto la cecità – a promuovere la salute, a combattere la fame sul pianeta e ad offrire soccorsi in caso di calamità naturali in tutti i Paesi del mondo.