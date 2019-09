Inaugurato a Chianche market di comunità.

La Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”, nata all’interno del Consorzio “Sale della Terra” di Benevento, domenica 22 settembre 2019 alle ore 12 ha inaugurato a Chianchetelle, in via Roma 11, il market di comunità “AlimenTiamo Chianche”.

La Cooperativa di comunità, con l’apertura del market “AlimenTiamo Chianche”, si fa promotrice di processi di inclusione sociale e di sviluppo, a partire dalle risorse umane e materiali presenti sul territorio e contrasta i fenomeni di spopolamento, chiusura di servizi ai cittadini e luoghi di socializzazione, la marginalità e l’esclusione sociale che gli abitanti delle piccole comunità subiscono.

La Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” parte della Rete del Consorzio “Sale della Terra”, nasce come esperimento all’interno dello Sprar di Chianche, con l’obiettivo di avviare percorsi di inserimento socio-lavorativo per migranti e per autoctoni delle piccole realtà dell’entroterra campano.

Il Consorzio “Sale della Terra” rappresenta l’innervatura sul territorio del Manifesto per una Rete dei Piccoli comuni Welcome, tra le cui azioni importante è il contrasto al depauperamento del capitale umano, coinvolgendo chi c’è e chi arriva in percorsi di sviluppo territoriale, che incidono sulla qualità di vita dei piccoli territori e sulla qualità occupazionale.