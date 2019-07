Un camion lasciato in sosta all’interno del piazzale di una ditta è andato distrutto dalle fiamme durante la notte a San Lorenzello (Benevento).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri. Da una prima ricostruzione non si esclude che l’incendio possa essere di natura dolosa.

(ANSA).