In seguito all’incendio divampato nella tarda mattinata di ieri nella zona industriale di Avellino in un capannone di un’azienda che fabbrica contenitori di plastica per batterie di automobili in località Pianodardine, ed alla nube tossica che si è sprigionata a causa dell’incendio stesso, il Sindaco di Avellino Gianluca Festa ha disposto la chiusura delle scuole di ogni grado in città nonchè la sospensione di tutti i mercati cittadini in programma per oggi sabato 14 settembre.

doc01678020190913171155