Tragedia nella tarda serata di ieri a Lioni. Durante le operazioni di raccolta del fieno, in una contrada rurale del paese, un uomo è rimasto vittima in seguito a un incidente tra un trattore e l’imballatrice. A. S., queste le sue iniziali. Vedovo, lascia tre figli. Sul posto per i soccorsi, mentre in paese si svolgeva la tradizionale processione di Sant’Antonio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, i carabinieri e i sanitari del 118.