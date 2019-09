Incidente stradale, un morto e 4 feriti origninari dell’avellinese a Salerno.

E’ di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale in via Ligea a Salerno.

Coinvolta un’auto con a bordo cinque persone finita fuori strada con dinamiche ancora da chiarire. Sul posto i soccorritori dell’Humanitas. Un giovane – del quale non è ancora nota l’età – è morto deceduto mentre gli altri quattro ragazzi coivolti sono rimasti feriti gravemente, alcuni dei quali in codice rosso. I giovani sono tutti originari di Avellino. (ANSA).