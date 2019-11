Incidente su Ofantina, camion contro spartitraffico uscita Montella.

Dall’alba di venerdì i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella sono impegnati sulla SS 7 Ofantina, in coincidenza con l’uscita di Montella, dove un autocarro, con alla guida un commerciante di frutta di Fondi (LT), ha preso in pieno lo spartitraffico e si è ribaltato.

Il conducente 53enne e il figlio 19enne, che si trovava anche lui a bordo, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Si lavora quindi per la rimozione del mezzo. Il traffico è temporaneamente deviato su un percorso alternativo. Fortunatamente

non risultano coinvolti altri veicoli.

L’Anas riferisce: “Sulla strada statale 7 Appia è chiuso il tratto in direzione Lioni al km 333,250 a Cassano Irpino, in provincia di Avellino, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto il personale di Anas e dei Carabinieri sono al lavoro per la gestione della viabilità e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile”.