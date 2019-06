Indotto Whirlpool, incontro a Sant’Angelo dei Lombardi.

Il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Marco Marandino ha incontrato, dopo una serie di comunicazioni messe in campo in questi giorni, la delegazione della Scame Mediterranea composta dal signor Centoletti e dalle Rsu aziendali della Cgil, Ugl e Cisl. Assente giustificato il rappresentante della Uil. Il sindaco, nel manifestare tutta la vicinanza dell’amministrazione comunale e la preoccupazione per il futuro di 60 dipendenti della Scame, legata come indotto al destino della Whirlpool, ha dichiarato la disponibilità nell’ambito delle proprie competenze, per ogni iniziativa utile in sinergia con i colleghi di Montoro e Forino, località interessate dalle stesse problematiche. È stata garantita la presenza dell’amministrazione comunale accanto ai lavoratori per l’incontro di mercoledi 12 a Roma presso il Mise. I sindaci hanno chiesto di essere presenti al tavolo convocato dal ministro Di Maio. La riunione è stata aggiornata a giovedì, dopo l’incontro, per valutare ulteriori iniziative.