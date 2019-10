Innovazione, incontro lunedì 28 in Confindustria.

La Sezione Informatica di Confindustria Avellino ha organizzato per Lunedi 28 ottobre 2019 alle ore 15.30 una giornata dedicata all’innovazione. Ad introdurre i lavori sarà Antonio Cianciulli, presidente della Sezione Informatica, mentre i saluti saranno affidati a Massimo Iapicca, Presidente del Comitato Piccola Industria e a Mariagrazia Villano, Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Avellino.

Il seminario ha l’obiettivo di condividere con i partecipanti alcune esperienze nel campo dell’innovazione incoraggiando una maggiore diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e una più ampia conoscenza dei processi capaci di trasformare le scoperte tecnologiche in prodotti e servizi.

Al seminario, che si svolgerà presso la sede di Confindustria Avellino in Via Palatucci 20/A, interverrà Michele Di Foggia, referente di Ritam, rete di imprese composta da Grandi Imprese, Pmi, Spin-off, Organismi di Ricerca e Università impegnata sul territorio irpino nello sviluppo di nuove tecnologie e materiali.

Considerando il forte interesse per la diffusione della fibra ottica quale vettore per lo sviluppo di soluzioni IT, sarà presentato lo stato di avanzamento del progetto nazionale di Open Fiber Spa, rappresentata da Gianfranco Guerrera. Acca Software Spa, eccellenza produttiva nel comparto software, presenterà un visore per la navigazione “immersiva e dinamica” in ambienti virtuali, evoluzione dell’innovativo sistema BIM e adattabile a qualsiasi funzione lavorativa aziendale.

Uno spazio sarà dedicato alla presentazione del Premio Best Practices dell’Innovazione giunto alla tredicesima edizione che si pone l’obiettivo di diffondere la “cultura” dell’innovazione, mentre a Fillippo Ammirati dell’Enterprise Europe Network sarà affidato il compito di presentare i vantaggi della cooperazione europea tra imprese per la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e sviluppo. Il seminario, gratuito, è rivolto alle imprese di qualsiasi settore produttivo.