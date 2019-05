Io non rischio, inaugurazione sala Protezione Civile ad Ospedaletto d’Alpinolo sabato 1.

L’amministrazione Comunale nella figura del Sindaco Dott. Antonio Saggese, promotore per l’attuazione del Piano di Protezione Civile Comunale, per il giorno 1 giugno 2019 ha programmato l’inaugurazione della sala destinata al COC – Centro Operativo Comunale della Protezione Civile;

L’Amministrazione Comunale sarà supportata nell’organizzazione dell’evento dall’associazione Pubblica Assistenza “Carmela Di Gennaro” di Ospedaletto d’Alpinolo-ANPAS e dalla struttura Regionale di ANPAS Campania;

Tra le attività previste: allestimento campo nel piazzale antistante la scuola, montaggio tende ed esercitazione, conferenza per la presentazione del Piano di Protezione Civile Comunale ed inaugurazione del COC.

Interverrà il Sig. Prefetto di Avellino, i sindaci dei comuni associati e vicinori, associazioni del territorio, le istituzioni scolastiche, la cittadinanza.

Programma della giornata:

8:00 Montaggio tende e gazebo “Io non rischio”

8:30 9:30

Registrazione partecipanti-accoglienza volontari.

Simulazioni e corso di primo soccorso (gratuito per tutti)

9:30

Formazione e sensibilizzazione alunni scuole elementari e medie – visita al campo (dimostrazioni con squadra cinofila)

11:00

Simulazione per Posti di Comando Piano Comunale di Protezione Civile (presso il COC)

12:00

Saluto delle autorità e presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile presso il centro sociale e Inaugurazione del Centro Operativo Comunale

15:30

17:00

Riapertura gazebo “Io non rischio” e simulazioni di primo soccorso- chiusura campo