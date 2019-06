Irpinia Madre Contemporanea, appuntamento sabato 8 a Conza della Campania con Michele Placido.

Sarà Michele Placido il protagonista del prossimo appuntamento di “ Irpinia Madre Contemporanea ”, il festival culturale e artistico che punta a riscoprire la storia e la bellezza degli antichi borghi d’Irpinia. Sabato 8 giugno alle ore 20,30 nell’antica cittadina di Conza della Campania , importante insediamento romano e longobardo che domina la valle del fiume Ofanto, l’attore e regista si esibirà nel recital “Letto a una piazza” . Lo spettacolo è un viaggio tra alcune delle più belle pagine della poesia e del teatro di tutti i tempi: Placido interpreterà Dante, Neruda, Montale e D’Annunzio, intrecciando tali versi con passi da grandi autori napoletani, come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani ed Eduardo De Filippo. Ad accompagnarlo ci saranno i musicisti Gianluigi Esposito e Antonio Saturno che ripercorreranno le più belle canzoni napoletane di sempre, da Di Giacomo a Sergio Bruni.

