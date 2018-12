Green Game, finalissima il 9 gennaio a Città della Scienza a napoli.

Fervono i preparativi per l’attesissimo appuntamento della Finale Regionale Green Game Campania. Oltre 50 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione.

L’appuntamento è alle 09.30 nella Sala Newton di Città della Scienza, dove oltre 1000 studenti si contenderanno il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME CAMPANIA.

4 studenti in rappresentanza di ogni classe saranno i protagonisti delle due manches di 15 domande ciascuna che decreteranno i vincitori.

Emozione, cultura, divertimento e sana competizione faranno da cornice ad una splendida giornata dal tema green: i benefici di una corretta raccolta differenziata.

Da AVELLINO il Liceo Classico Colletta e l’ITIS Guido Dorso

“Non si ha soltanto un riscontro etico, di puro aiuto nei confronti dell’ambiente, ma anche concreto sotto l’aspetto economico. Se ogni cittadino rispettasse la raccolta differenziata, il Comune sarebbe premiato con fondi per il suo impegno ecologico e questi potrebbero essere utilizzati per alleggerire le tasse sui rifiuti a carico degli stessi residenti” ha spiegato più volte Alvin Crescini, relatore del Format, durante gli appuntamenti all’interno delle Scuole..

Presenti tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea ai quali va il merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione Campania.