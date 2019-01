Green Game, il Liceo Mercalli di Napoli campione regionale, medaglia di bronzo per il Dorso.

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori auguri a tutti gli studenti e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è un tratto del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME CAMPANIA.

Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora, finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con i cittadini”.

Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo, Presidente emerito di Legambiente.

Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera. La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe 2^D del Liceo Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.

Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di grande concentrazione a pause divertenti.

Foto, video e curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.