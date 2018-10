I ragazzi del Liceo Colletta a scuola di raccolta differenziata con Green Game.

I barattoli dei pelati dove vanno conferiti? E le scatolette di tonno?

Quante volte, da cittadini ci siamo trovati con gli stessi dubbi? La raccolta differenziata chiede di trasformarci in cittadini consapevoli, ma la consapevolezza richiede attenzione e competenza. Per questo motivo, si può imparare a scuola e si può trasmettere a casa (e al resto della cittadinanza), con una serie articolata di azioni.

I Consorzi Nazionali per il recupero dei materiali (CIAL per l’alluminio, COMIECO per carta e cartone, COREPLA per la plastica, COREVE per il vetro e RICREA per l’acciaio) sono in prima fila con iniziative continue volte a sensibilizzare i cittadini ad una corretta cittadinanza attiva. Tra queste iniziative si inserisce a pieno titolo l’ambizioso progetto itinerante denominato “Green Game – A scuola di riclo”, un format su misura per i teenagers di tutta Italia che unisce momenti di confronto diretto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui rispondere tramite tastiere wireless. Una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola miete consensi continui.

Martedì il tour di Green Game è passato per Avellino, al Liceo Classico Colletta. Ragazzi preparati e molto entusiasti hanno partecipato attivamente durante tutta la mattinata.

“Attività interessante per gli studenti che devono essere sempre stimolati ma anche per noi docenti è stato molto importante assistere alla lezione. Siamo davvero orgogliosi di questa attività!” ha dichiarato la professoressa Ida La Badia del Liceo Colletta.

“Entusiasmante! I ragazzi sono stati presi e colpiti dal vostro modo di porgere gli argomenti – ha proseguito la docente Giuliana Mazza “Soprattutto da un gioco è nata un’attività formativa. I ragazzi sicuramente trasferiranno le informazioni alle loro famiglie. Complimenti!”

Mercoledì sarà il turno delle classi 1^ e 2^ dell’IIS Mattei di Caserta. Il tour riprenderà poi il 12 novembre da Caivano (NA).

Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione Campania.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.