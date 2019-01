Il Dorso festeggia i suoi alunni arrivati terzi al Green Game.

Dopo il successo ottenuto nel mese di ottobre dello scorso anno, quando un gruppo di alunni dell’ITIS “G.Dorso” di Avellino è stato protagonista del primo Hackaton civico delle scuole della provincia- evento parte integrante di “Terr@dimezzo”,progetto del MIUR dedicato alla scuola digitale, tornano alla ribalta gli allievi della Prof.ssa Maria Carbone,in qualità di referente, e dei suoi colleghi Professori Laudati e Vannetiello.

E’, infatti, notizia recente del nuovo importante successo riportato dagli studenti dell’ITIS , segnatamente quelli della 2°N, che si sono classificati al terzo posto nella finalissima del Green Game tenutosi a Napoli presso Città della Scienza, evento che ha visto la partecipazione di ben settanta scuole della regione.

Oltre alla grandissima soddisfazione per il lusinghiero risultato ottenuto, ci piace evidenziare come i ragazzi abbiano conquistato anche un premio, forse simbolico, in danaro pari a 250 euro che sicuramente saranno impiegati per sviluppare ulteriori atività.