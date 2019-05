La via di San Guglielmo dal Partenio al Goleto, un percorso nell’Irpinia, cena tematica al Rossi-Doria venerdì 3.

“La via di San Guglielmo dal Partenio al Goleto, un percorso nell’Irpinia”: è questo l’affascinante argomento su cui si fonderà la prossima cena tematica dell’IPSSEOA ‘Manlio Rossi-Doria’ di Avellino, diretto dalla professoressa Maria Teresa Cipriano.

L’appuntamento, organizzato da alunni e docenti delle classi V sez. B ed I, è fissato per venerdì prossimo, 3 maggio (alle ore 20), presso il raffinato ristorante pedagogico di via Valle, gestito dall’impeccabile staff di accoglienza della V sez. D: “ai convitati – ci dice Alessia Autieri– proporremo un percorso di sapori e saperi dedicato alle radici storiche e spirituali della nostra terra irpina, che nel corso dei secoli si sono originalmente espresse in alcune tipicità enogastronomiche”.

Gli alunni, che hanno perciò studiato a fondo storia e tradizioni delle nostre valli e dei nostri colli (con non poche escursioni presso i luoghi-simboli dell’identità irpina), sono convinti che la tavola costituisce un elemento importante per la conoscenza delle vicende storico-culturali di un territorio e degli uomini che lo hanno abitato: “non a caso – ribadisce Benedetta Leoncavallo- il menù rivela il carattere e le peculiarità materiali ed intellettuali della gente irpina, profondamente devota al santo fondatore di Montevergine e del Goleto”.

Di più, tra una portata e l’altra, la cena sarà arricchita da momenti di riflessione e di folklore. Non c’è dubbio: l’evento, che scaturisce dall’ennesimo ed originale percorso didattico-formativo stimolato dalla lungimirante azione del ‘Rossi-Doria’, trascinerà emotivamente i convitati attraverso gli storici sentieri dell’Appennino Irpino