Lezione di legalità al De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi con il Procuratore di Teramo Guerriero.

Anche quest’anno l’IISS De Sanctis guidato dal dirigente scolastico, Gerardo Cipriano, si appresta a celebrare il prossimo 23 marzo la Giornata della Legalità. Il programma della mattinata a Sant’Angelo de Lombardi: dopo i saluti Istituzionali del dirigente scolastico, la partecipazione dei sindaci dei Comuni di Sant’Angelo e di Caposele, di Emilia Noviello responsabile regionale dell’Associazione “Libera contro tutte le mafie”. Dell’avvocato Rosario Maglio del Foro di Avellino.

Si concluderà con la Lectio Magistralis del procuratore della Repubblica di Teramo, Antonio Guerriero che, a distanza di sei anni, ritornerà in Irpinia per parlare alle giovani generazioni di studenti della «Cultura della legalità», nella piena consapevolezza che il termine Legalità non significa parlare solo di lotta alla Mafia, ma di una rinnovata alleanza tra istituzioni (in primis la Scuola) e società civile unite nella costruzione del bene comune.