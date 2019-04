Successo per la serata fotografica alla Casa di Bacco a Guardia Sanframondi.

da GalileiPress

Una serata carica di belle emozioni e di tanta cordialità e amicizia quella trascorsa nella lo scorso 16 aprile 2019 presso la Casa di Bacco di Guardia Sanframondi, dove le studentesse del locale Liceo delle Scienze Umane, guidate dalla professoressa Lucia Gangale, hanno dato vita all’evento dal titolo “La fotografia e i giovani”. In poco più di un’ora, davanti ad un pubblico folto e attento, si sono snodati i lavori multimediali delle studentesse, incentrati sul tema del territorio, ed aventi proprio alcune di loro come testimonials. Molto accurata la scelta delle immagini, il montaggio e la scelta delle colonne sonore.

“Io ho dato solo un input, il resto lo hanno fatto tutto le nostre brillanti studentesse”, ha detto la Gangale, che ha sottolineato lo spirito di squadra con cui le ragazze hanno lavorato nei giorni passati, mentre il dottor Amedeo Ceniccola, che ha messo a disposizione la struttura e tutta la strumentazione audio e video per la proiezione, complimentandosi per il bel lavoro svolto e per avere offerto una serata “di cultura e di bellezza”, ha ribadito che la Casa di Bacco è un luogo aperto, dove chiunque lo voglia possa promuoversi, sia essa azienda, sia essa attività culturale in genere. Insomma, ha ribadito, la Casa di Bacco è la casa di tutti i guardiesi. Al termine della serata Ceniccola, avendo apprezzato il lavoro egregio, sempre sottolineato dai presenti con convinti applausi, ha annunciato che quest’anno la borsa di studio al miglior diplomato, che inizialmente era stata concepita solo per l’indirizzo di Viticoltura ed Enologia, sarà duplicata, per cui una sarà assegnata anche alla diplomata più brava del Liceo delle Scienze Umane.

La serata si è conclusa con la consegna di attestati alle partecipanti (siglati con il timbro della prestigiosa rivista di studi “Reportages Storia & Società”) e con un ricco rinfresco offerto dai genitori delle alunne, ed accompagnato dai vini della Casa di Bacco e da quelli gentilmente offerti dalla ditta “La Guardiense”.