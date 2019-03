Unisa per Universiade 2019: presentati al campus di Fisciano i rinnovati campi sportivi polifunzionali coperti.

Questo pomeriggio al campus di Fisciano sono stati presentati i rinnovati campi sportivi polifunzionali coperti. I due campi sono stati oggetto di recenti lavori di riconfigurazione funzionale e climatizzazione degli ambienti per il migliore utilizzo da parte dell’utenza. Nell’ambito del programma di interventi per lo svolgimento dell’Universiade 2019 è stato infatti realizzato il temporaneo trasferimento di tutte le attività sportive del Centro Universitario Sportivo dal plesso universitario di Baronissi a quello di Fisciano, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi presenti a Baronissi. Per far fronte all’aumento di utenti delle attività sportive, è stato necessario prevedere l’integrazione della capienza degli spogliatoi presenti nel campus universitario di Fisciano con la fornitura di sei blocchi prefabbricati. Tali prefabbricati amovibili sono stati adibiti a spogliatoi con annessi servizi, collocati su un’area predisposta nella zona degli impianti sportivi interna al campus di Fisciano e in località Mariscoli.

Ad illustrare questo intervento e tutto il programma di lavori in corso ai campus di Baronissi e Fisciano per l’Universiade 2019 il Rettore Aurelio Tommasetti che ha dichiarato: “Quando si tratta di giovani e di sport Unisa non indietreggia. Questo è successo per l’Universiade 2019 che ci ha visto impegnati con programmazione e costanza fin dal primo momento. Abbiamo investito cinque milioni di euro, a fronte del finanziamento ricevuto di due milioni, per ospitare la disciplina della scherma. Il 3 luglio saremo pronti con tre palazzetti totalmente nuovi, una nuova palestra, un terminal bus e il nuovo assetto viario d Baronissi. L’Universiade sarà vissuta dentro l’università com’è per sua natura. Presso le nostre residenze di Mariscoli ospiteremo 1048 atleti internazionali, che sarò come vivere una sorta di Erasmus in pochi giorni. Sarà una festa dello sport e dei giovani dopo la quale avremo tante strutture nuove dedicate al completo utilizzo dei nostri studenti e dei nostri territori”.

E a proposito di sinergia territoriale, il Rettore ha aggiunto: “Abbiamo voluto che anche altre due strutture sportive locali fossero parte dell’evento: lo stadio Pasquale Vittoria, l’Unisa Stadium, a Fisciano, che con finanziamento Universiade sarà totalmente riqualificato, e lo stato Superga di Mercato San Severino che, insieme al precedente, ospiterà gli allenamenti di calcio”.

“Lo sport universitario salernitano è vivo – ha sottolineato il Presidente CUSI Lorenzo Lentini – La presenza di tutti questi atleti oggi ne è conferma. L’Ateneo guarda con attenzione allo sport e a quello che è il nostro impegno quotidiano. Speriamo che le Universiade rappresenti il coronamento di questo grande progetto”.

L’incontro ha contemplato la cerimonia di premiazione degli atleti del CUS Salerno che si sono distinti, per le diverse categorie, nelle competizioni regionali e nazionali 2018.