Universiadi-Adisurc, presentazione dell’accordo giovedì 25 all’Università di Salerno.

Giovedì 25 ottobre, alle ore 10.30, presso la sala polifunzionale delle residenze universitarie del campus di Fisciano (adiacenti alla mensa), il Commissario Straordinario dell’ARU 2019, ing. Gianluca Basile, e l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, rappresentata dal Presidente, prof. avv. Domenico Apicella, firmeranno il protocollo d’intesa per l’erogazione del servizio abitativo e del servizio di ristorazione presso le strutture dell’Adisurc in Fisciano e Baronissi in occasione della XXX UNIVERSIADE.