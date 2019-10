Job in Campus, la V edizione all’Università di Salerno mercoledì 23.

Anche quest’anno l’Università di Salerno organizza “Job in Campus”, la manifestazione annuale promossa dal Servizio Placement di Ateneo per favorire l’incontro tra laureandi/laureati e mondo del lavoro.

“Avere a cuore il proprio lavoro” è il leitmotiv dell’edizione 2019, ispirato alla riflessione dello studioso polacco Henryk Sienkiewicz: “Ovunque l’uomo porti il suo lavoro, vi lascia anche qualche cosa del suo cuore”.

Giunto alla quinta edizione, Job In Campus è l’evento di placement di Ateneo, che oltre ad intensificare i rapporti tra Università, aziende e territori, intende soprattutto accompagnare l’inserimento nel mondo delle professioni di studenti e laureati UNISA. Anche quest’anno, infatti, la manifestazione ospiterà le realtà aziendali, locali e nazionali, interessate ad incontrare gli studenti dell’Ateneo e a conoscere i loro curricula e i profili professionali.

“In un contesto socio-economico di forte dinamismo come quello contemporaneo – dichiara il Rettore Aurelio Tommasetti – l’ingresso al mondo del lavoro e l’individuazione dello sbocco professionale più affine alle proprie competenze rappresentano aspetti cruciali per un laureando. Uno degli obiettivi che il nostro Ateneo cerca costantemente di migliorare è la creazione di sempre nuove sinergie con il sistema produttivo, per conoscere in anticipo le skills richieste, i profili ricercati e ridurre di conseguenza i tempi d’inserimento lavorativo per il laureato”.

“Con Job In Campus 2019 – aggiunge il Delegato al Placement Francesco Colace – l’Ateneo conferma l’impegno in prima linea a creare occasioni concrete di confronto con l’universo lavoro. E questo anche grazie alla costante attività del Servizio Placement di Ateneo e dei delegati al Placement dei nostri 17 Dipartimenti. Siamo contenti della partecipazione delle aziende che ogni anno mostrano sempre maggiore voglia di investire e puntare sui nostri giovani”.

Domani 23 ottobre, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna “V.Buonocore” del campus di Fisciano, il rettore Tommasetti e il Delegato Colace taglieranno il nastro di questa edizione. Nel corso della mattinata e fino alle ore 17.00 presso lo stesso edificio si svolgeranno gli incontri one-to-one tra gli studenti e i responsabili aziendali che illustreranno loro le opportunità di ingresso, le modalità di selezione e le informazioni sui profili professionali ricercati.

Grande novità di questa edizione è lo spazio “UNISA Video Box”, lo spazio video dove gli studenti dell’Ateneo hanno raccontato se stessi, tra percorsi di studio e aspettative professionali. Con i videocurriculum registrati si presenteranno alle aziende partecipanti a Job In Campus 2019.

Parallelamente, alle ore 10.00, presso la Sala Stampa “Biagio Agnes” del campus, si terrà un incontro su “Professioni tecnico-scientifiche: Visione, Competenze e Lavoro” promosso da Fondazione Saccone, Uni in Strada e Studenti Ingegneria, nella cornice di “Job In Campus”.