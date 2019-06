La 3DRap di Mercogliano all’Etna Comics di Catania.

E non potevano di certo mancare loro, gli ingegneri di 3DRap con il volante per il Sim racing progettato e realizzato interamente nel laboratorio mercoglianese di prototipazione digitale e stampa 3D.

Dal 6 al 9 giugno, al Centro fieristico Le Ciminiere di Catania, Etna Comics 2019: appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema d’animazione e videogiochi, ma anche musica, cultura giapponese e collezionismo, apre le porte al settore delle gare automobilistiche on line con quattro simulatori di guida professionali che offriranno grandi emozioni e la sensazione di essere su un vero circuito, grazie alla nuova “Virtual Racing Academy” che metterà a disposizione i migliori simulatori di guida su PS4 e PC.

I servizi offerti agli amanti del settore saranno gestiti dall’eSport team di FMPITALIA, con la collaborazione di 3DRap al primo piano del padiglione C1. Nel corso della manifestazione sarà possibile assistere e partecipare ad una spettacolare gara show per team, alle attività e ai contest in programma, per cercare di vincere il volante Sim racing firmato 3DRap, testato e apprezzato da alcuni dei sim driver più famosi nel mondo, e tanti buoni sconto da spendere nello shop on line dell’azienda.

Un prodotto di successo, e tanti altri gadget realizzati dall’azienda irpina, ad una fiera che lo scorso anno ha battuto il record di presenze, superando gli 80.000 visitatori provenienti da tutta Europa. E che quest’anno attirerà anche tanti appassionati di sim racing che potranno conoscere il lavoro e i progetti innovativi di 3DRap, ormai conosciuta nel settore delle simulazioni di guida per le novità introdotte in uno degli eSports più amati nel mondo.