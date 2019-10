La Buona Mephite, presentazione del libro sabato 12 a Castelfranci.

L’associazione Libero Pensiero Irpino ‘Giordano Bruno’ di Castelfranci presenta il libro ‘La Buona Mephite’, firmato da Benito Vertullo, Ermanno Di Sandro, Norma Di Sandro. L’appuntamento è previsto per sabato 12 ottobre, alle ore 18, nella sede del movimento. “Il volume– ricorda Vertullo che ne è anche l’editore- esalta la famosa Mefite della Valle dell’Ansanto, luogo sacro già in epoca neolitica, poi reso noto dal poeta Virgilio, che nel VII libro dell’Eneide la descrive come la bocca degli inferi”. L’evento, aggiunge l’organizzatore Felice Storti, servirà non solo a far meglio conoscere le vicende, la geologia, la botanica di un monumento che è naturale e al contempo storico ma anche a rendere giustizia alla bontà di una divinità per molti secoli considerata negativa. Alla riflessione parteciperanno: Generoso Cresta e Guido Cipriano (rispettivamente sindaci di Castelfranci e Rocca San Felice), Fiorenzo Iannino (presidente della Pro Loco Sanmanghese) nonché gli scrittori Franca Molinaro e Giovanni Orsogna, che hanno inserito i loro attenti contributi anche tra le pagine del volume, che è peraltro arricchito da numerosi contributi di artisti, presentati da Ermanno Di Sandro. E proprio su questo tema, va ricordato che contestualmente al dibattito il pubblico potrà visitare una mostra collettiva ispirata alla Mefite. Ne saranno protagonisti: Ernesto Troisi, Anna Maria Zoppi, Felice Storti, Polina Khlebalina, Cristina Flaviano, Raffaele Bertolini, Benito Vertullo, Franca Molinaro, Elisa Favale, Luciano Luciani, Michele Prudente, Luigi Prudente, Pietro Marino, Emidio De Rogatis, Antonio Restaino, Vittorio Pannone, Alessandro Battaglino, Maria Ciampa, Luigi Di Guglielmo, Alessandro Novelli, Maria Rachele Branca, Antonio Gizzo, Sonia Schiavone, Mario Di Leo, Agostino Dello Russo.