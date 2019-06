La Casa di Bacco di Guardia Sanframondi ospita Pino de Stasio e i suoi Notturni.

Domenica 16 giugno alle ore 17 presso la Casa di Bacco in Piazza Castello, 7 di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento, verrà presentato il libro “Notturni” di Pino De Stasio, pubblicato dalle case editrici Palawàn e Turisa. Lo spazio dedicato all’autore è inserito nel corso della 3^ edizione del Premio Internazionale Assteas, che vedrà la premiazione di numerosi artisti e le loro creazioni in ceramica.

Tema di congiunzione: il vino. Al tavolo dei relatori ci saranno Amedeo Cennicola, fondatore della Casa di Bacco e Maurizio Caso Panza, Presidente Premio Assteas. L’autore Pino De Stasio, realizza tre racconti dark, il cui tema principale è la notte. Racconti brevi, dallo stile versatile, dove ogni storia resta incompleta proprio perchè la notte è un punto di passaggio o forse l’occasione di un sorprendente inizio. Una penna immediata la sua, rapida ed incisiva, che dimostra di guardare per vie alternative tra le pieghe dell’anima. Una narrazione che non lascia mai spazio alla noia e alla banalità, ma trascina il lettore nell’introspezione psicologica dei personaggi dove nulla è lasciato al caso. Le chine dell’artista Giancarlo Savino, contenute all’interno del volumetto, rendono ancor più eloquente il messaggio dell’autore : l’oscurità dell’animo umano.

Sabrina Ciani