La comunità bahà’ì di Avellino celebra il bicentenario della nascita del Bàb, presentazione giovedì 24 alla Casina del Principe.

La comunità bahà’ì di Avellino e provincia terrà una conferenza stampa domani, giovedì mattina 24 ottobre ore 11.30, ad Avellino, presso la Casina del Principe, in corso Umberto I, 215, per presentare la celebrazione del bicentenario della nascita del Báb, Araldo della fede bahà’ì, che si terrà martedì 29 ottobre alle 16.30 presso il Circolo della stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele.



La fede bahà’ì, con circa otto milioni di seguaci, è la seconda per diffusione geografica dopo il Cristianesimo.



Ad Avellino la comunità bahà’ì è presente dagli anni ’80.



La ricorrenza citata viene celebrata in tutto il mondo.