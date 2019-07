La poesia di Maria Teresa Toglia al Castello Ducale di Bisaccia il 12 agosto.

Organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito degli eventi culturali dell’Estate bisaccese 2019, lunedì 12 agosto, alle ore 18.00, nel Castello Ducale di Bisaccia sarà presentato al pubblico il libro di poesie dal titolo Concerto e Assolo di Maria Teresa Toglia (Delta 3 Edizioni).

L’Autrice, nonostante gli studi tecnici e commerciali, ha sempre coltivato la sua passione per la letteratura, l’arte e la scrittura ed è così nata questa prima raccolta di versi, una sorta di diario emozionale che scorre toccando temi sociali, affettivi, non senza essere pervasa da una compagine di “fantasia emotiva”.

“Una poesia – scrive nell’Introduzione Angela Toglia – non artificiosa, genuina, veritiera” che proietta il lettore “in una dimensione intimistica e riflessiva”. Ma “le tematiche non sono solo strettamente personali: c’è arte, musica, passione, cultura, storia, affetti, amore per i viaggi. Una silloge che scandaglia l’animo umano nelle sue forme relazionali, sintomi di vita vissuta. Nelle poesie si ritrova se stessi, ci si riflette, ci si riscopre e ci si riconosce”.

L’evento sarà introdotto dai saluti di Marcello Arminio (Sindaco di Bisaccia) e Noelia Imbriano (Assessore alla cultura): parleranno del libro Marina Mosca (Avvocato), Pasquale Gallicchio (giornalista, scrittore), Angela Toglia (Direttore “Il Calitrano”), Filomena Crestone (Associazione “Donne per il sociale”) e Silvio Sallicandro (Delta 3 Edizioni). Al termine dell’incontro l’Autrice leggerà alcune delle liriche più significative della raccolta.