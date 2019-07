L’Avellino si affida a Di Somma e Ignoffo.

E’ Salvatore Di Somma il nuovo direttore sportivo dell’Avellino. Il capitano della squadra che nella stagione 1981-82 con compagni come Tacconi, Vignola e Juary raggiunse l’ottavo posto in classifica (miglior piazzamento di sempre, eguagliato poi nel 1987), è al lavoro per costruire la squadra che prenderà parte al Campionato di Serie C.

La prima casella da sistemare è quella dell’allenatore, negli ultimi giorni si sono alternate voci su Capuano, Auteri e Campilongo, ma la scelta di Di Somma è caduta infine su Giovanni Battista Ignoffo, 42 anni, palermitano, ex difensore con trascorsi biancoverdi dal 2000 al 2003, e militanza anche nel Napoli (il primissimo targato De Laurentiis), Salernitana, Benevento e Palermo. Proprio con queste due ultime compagini ha avuto le sue esperienze da allenatore delle squadre giovanili.

Ad Ignoffo verrebbe affiancato Daniele Cinelli. I due saranno questa sera ad Avellino.