Le Vie della Religio e le Vie dei Principi, visite guidate sabato 10 e domenica 11.

Ritornano le Visite Guidate del Palio il 10 e 11 Agosto con raduno dei partecipanti alle ore 18:30 presso la Fontana di Bellerofonte in C.so Umberto I, a cura della Dott.ssa Lina Vella, Storica e Critica d’Arte, con la partecipazione del Prof. Mariano Nigro, Storico e Vicepresidente del Comitato Provinciale dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Due diversi itinerari quest’anno si intrecciano, alla scoperta dei legami di comunità che la città ci racconta.

Il 10 Agosto “Le vie della religio” con la visita ai luoghi più rappresentativi dello spirito della comunità come il Duomo, la Chiesa di Costantinopoli e S. Generoso coi loro ipogei e la speciale esposizione della Corona della Madonna Assunta e delle Corone della Madonna di Costantinopoli e del Bambino presso la Cripta di S. Biagio. L’11 Agosto “Le vie dei principi” con la visita a monumenti e simboli della città, fra i quali la Dogana, la Torre dell’Orologio e Casino del Principe. Appuntamento da non perdere questo delle Visite Guidate del Palio 10 e 11 Agosto con raduno dei partecipanti alle ore 18:30 presso la Fontana di Bellerofonte in C.so Umberto I. La partecipazione è libera, ma la Visita Guidata si può prenotare inviando e-mail a info@paliodellabotte.it o sms/whatsapp al 320 75 95 996.