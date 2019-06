Legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro, controlli dei Carabinieri ad Altavilla Irpina e Montefalcione.

Lavoratori privi di regolare assunzione e violazioni alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di una serie di controlli su luoghi di lavoro eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

Nello specifico, in Altavilla Irpina e Montefalcione, a seguito di accertamenti eseguiti dai Carabinieri delle locali Stazioni unitamente a personale della Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino, si riscontravano irregolarità sotto il profilo della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Alla luce di quanto accertato per i titolari di due imprese (una della provincia di Benevento ed una della provincia di Napoli) è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Nel corso del servizio, gli operanti hanno altresì contestato prescrizioni e sanzioni amministrative e proceduto alla sospensione di un’attività imprenditoriale ove venivano impiegati due lavoratori privi di regolare assunzione.