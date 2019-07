Luci su Sant’Anna, giovedì 25 a San Mango sul Calore.

Giovedì 25 luglio (dalle ore 21) a San Mango sul Calore si svolgerà la nona edizione di “LUCI SU S.ANNA”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Sanmanghese con la collaborazione dell’amministrazione comunale guidata da Gennaro Uva, del comitato festa di sant’Anna e san Teodoro e della ‘Mnemoteca’ istituita presso il municipio dal dipartimento di Filologia Moderna dell’Università Federico II di Napoli: “il nostro ormai tradizionale appuntamento– ricorda la vicepresidente dell’associazione Maria Ersilia Salzarulo- si propone come prologo artistico-culturale alla tradizionale Cavalcata, che domenica prossima si concluderà proprio nella medievale chiesa di Sant’Anna”. L’intento della Pro Loco è quello di far conoscere e valorizzare ben oltre i confini locali un monumento notevole, rimasto sostanzialmente inalterato nel corso dei secoli: l’illuminazione, appositamente curata dallo scenografo Maurizio Iannino, sospingerà emotivamente i visitatori nella rarefatta atmosfera di un luogo da cui erompono echi lontani ma ancora tangibili di una più che millenaria vicenda religiosa e civile. Nel corso della serata, come sempre caratterizzata dalla presentazione di immagini e documenti relativi alle tradizioni del paese, si potrà ascoltare un’inedita testimonianza del novantanovenne Carmine Boccuzzi che, ex deportato nei campi di prigionia tedeschi, nello scorso febbraio ha ricevuto una medaglia d’onore del Presidente della Repubblica.