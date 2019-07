Lunar Eclipse, Atripalda celebra i 50 anni dello sbarco sulla Luna.

16 luglio 1969 – 16 luglio 2019, dalla Terra alla Luna, sotto il cielo di Atripalda.

Nel giorno del 50° anniversario del lancio dell’Apollo 11, la cittadina si trasformerà in un vero e proprio osservatorio astronomico.

Martedì 16 luglio, dalle ore 20.00, presso il Campo Scout di Via Rampa San Pasquale, l’appuntamento è con “Lunar Eclipse”.

Un evento organizzato dalla Associazione Culturale Astro con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Atripalda che prevede lezioni, osservazioni astronomiche, musica e proiezioni lunari su schermo gigante.

In questa magica notte, oltre a commemorare e ricordare l’inizio della missione del secolo, sarà possibile ammirare una eclissi parziale della Luna, ben visibile in tutta Italia. Astro Atripalda, grazie al gruppo Scout Agesci, permetterà a tutti gli appassionati, mediante il nuovo telescopio associativo, di osservare la Luna e i suoi “comportamenti”.

La collaborazione tra Amministrazione Comunale e Associazione Astro, continua in modo proficuo a dare risultati importanti ai fini della rigorosa divulgazione della conoscenza astrale. Infatti, dopo i successi delle precedenti iniziative, oggi con “Lunar Eclipse” abbiamo voluto donare nuove emozioni agli appassionati di astronomia, oltre a voler celebrare i cinquant’anni dell’Allunaggio dell’Apollo 11. La Luna, in questa magica notte continuerà a parlarci attraverso la scienza, i fenomeni, l’arte ed il mito, essendo da sempre fonte di grande ispirazione per tutti noi.

L’evento “Lunar Eclipse” è aperto a tutti ed è gratuito.

La serata, sotto la volta celeste di Atripalda, sarà deliziata dalle melodie dell’arpa celtica del Duo Emian.