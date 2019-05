Maggio dei Castelli, terza tappa a Torella domenica 19.

Domenica 19 Maggio a Torella, ci sarà la terza tappa di Maggio dei Castelli, l’iniziativa, promossa dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino. Un grande riscontro per le prime due tappe, la prima ad Avella, la seconda a Bagnoli, che hanno visto la partecipazione non solo di architetti ma anche di cittadini con la voglia di esplorare le bellezze dell’Irpinia.

L’appuntamento è per il 19 maggio alle 15.30 presso la Fontana Monumentale per dare inizio alla visita e proseguire poi con il Mulino per poi terminare al Castello Ruspoli – Candriano.

Dopo Torella, il 25 maggio, si concluderà l’iniziativa Maggio dei Castelli, con l’ultima tappa a Gesualdo, dove le visite saranno al Convento Padri Cappuccini, alla Chiesa San Nicola, al Complesso Pisapia /Mattioli e al Castello.

La partecipazione è totalmente gratuita e necessita di prenotazione che potrà essere effettuata tramite la piattaforma https://imateria.awn.it. La partecipazione prevede un numero massimo di 50 persone per motivi organizzativi.