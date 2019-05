Maggio dei Castelli, ultimo appuntamento a Gesualdo domenica 26.

Si concluderà sabato 25 maggio, con l’ultima tappa a Gesualdo, il percorso del Maggio dei Castelli, l’iniziativa promossa dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino. Un percorso positivo che ha visto una buona partecipazione di architetti ma anche di appassionati agli appuntamenti in programma, tra visite guidate e approfondimenti per “scoprire” e valorizzare le bellezze irpine.

“Una gran bella iniziativa e per questo ringrazio Eleonora Dionisio e i giovani componenti della Commissione Cultura (Giuseppe Ariano, Giuseppe De Pascale, Palmina Grassi, Maria Anna Martignetti, Angela Numis, Isabella Petecca) che hanno dimostrato passione ed energia straordinarie di attaccamento al proprio territorio – dice Erminio Petecca Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino – la manifestazione ha avuto un grande riscontro da parte dei numerosi partecipanti che hanno visto questo momento come un arricchimento da un punto di vista culturale e professionale. Il successo di questa manifestazione ci incoraggia a continuare con questo percorso di promozione del territorio, riassegnando all’architetto il ruolo di facitore di gran parte delle meraviglie che ammiriamo”.

“Per il secondo anno – afferma Eleonora Dionisio – l’Ordine degli Architetti di Avellino ha aderito alla rassegna Maggio dei Monumenti raggiungendo quello che era il nostro obiettivo: divulgare in modo diffuso i temi dell’architettura, ma anche incoraggiare attività e proposte coinvolgendo istituzioni, associazioni ed enti locali che ringraziamo per la partecipazione, evidenziando un’incisiva presenza culturale dell’Ordine sul territorio, nello specifico promuovendo e valorizzando la conoscenza del nostro patrimonio”.

L’appuntamento conclusivo è per il 25 maggio alle 15.30 presso il Convento Padri Cappuccini, per poi proseguire con la visita guidata alla Chiesa San Nicola, al Complesso Pisapia-Mattioli e al Castello Gesualdo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Solo per gli iscritti all’Ordine necessita di prenotazione che potrà essere effettuata tramite la piattaforma https://imateria.awn.it