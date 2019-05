Maggio dei Libri appuntamento con 3 autori sabato 25 a Edicola Eventi.

Il 25 Maggio tre autori irpini presentano al pubblico le loro principali opere per il “Maggio dei libri 2019”.

Sabato 25 maggio alle ore 18:30 presso l’Edicola di Carmine Gaeta in via Tagliamento 136, Anna Ansalone, Roberto Lombardi e Marco Parisi esporranno al pubblico brevi estratti delle loro opere per il “Maggio dei libri 2019”.

Anna Ansalone ha scritto “Io, lui e nessun altro” edito dal Saggio e narra le vicende di una madre di provincia che rinuncia ad un posto sicuro in azienda per amore della sua famiglia accentando così lavori precari pur di rimanere nel suo luogo di origine.

Roberto Lombardi ha scritto una silloge di poesia “Aria” edito da Albatros e preserva se stesso dalla corruzione del mondo cercando dentro di sé la certezza di essere, di rivelarsi senza finzioni o ipocrisie, quelle che troppo spesso inquinano la bellezza delle cose e delle persone.

Marco Parisi ha scritto il primo libro della tetralogia “Hiperionidi” edito da MonteCovello Edizione e narra il viaggio delle divinità figlie di Hiperione nel mar Mediterraneo per arrivare al “Meridiano Zero”, luogo della prigionia del titano, sospettato di congiura contro Crono nell’ultimo anno della titanomachia. Riusciranno a scalare il cielo e diventare così gli dei del giorno?

Relatori dell’incontro Carmine Gaeta e Francesca Guarino.

Musiche a cura di Paolo Godas. Progetto Turn Table.

A fine manifestazione Buffet gratis per i partecipanti.

Per ulteriori informazioni: