Mandato internazionale, Carabinieri arrestano romeno a Forino.

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno tratto in arresto un 40enne di origini romene, responsabile del reato di Guida senza patente ed in stato di ebbrezza alcoolica, commesso in Romania nel 2018.

Ricevuto il mandato d’arresto emesso dal Tribunale di Calarasi ed esteso dal Sevizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione al provvedimento spiccato a suo carico.

Condotto in Caserma per l’espletamento delle formalità di rito, l’arrestato è stato dunque tradotto alla Casa Circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.