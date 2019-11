Meeting regionale della Danza al Country Club domenica 15.

Avellino capitale della Danza per un giorno. Arriva in città il Meeting regionale della Danza, un evento dedicato all’arte del movimento per eccellenza che vedrà il centro polisportivo Country Club di Contrada Santa Caterina ospitare, domenica 15 Dicembre, dalle 9 alle 19, una serie di incontri, audizioni e lezioni dedicati alle diverse discipline della danza classica, moderna e contemporanea con la presenza di due ospiti internazionali.

Ad attirare l’attenzione saranno Rafael Hernàndez, danzatore professionista del Teatro América de La Habana di Cuba e fondatore della “Adoquin Company” che terrà lezioni di salsa (sia open class che di livello avanzato) e rumba guaganco e José Perez, reduce dall’esperienza nel programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” che terrà lezioni di danza classica a partire dai 12 anni.

Ma non solo. Perez ha indetto una speciale audizione riservata ai danzatori professionisti e agli allievi maggiorenni che parteciperanno al “Meeting della Danza Campania”, per selezionare nuovi elementi ai quali offrire un contratto di lavoro nelle produzioni che sta curando per Il “Cairo Opera Ballet” in qualità di coreografo.

Una giornata aperta a tutti dove, a partire dagli allievi di 6 anni fino ai danzatori più adulti, ci si potrà mettere alla prova con tanti stili, da quelli più accademici e rigorosi come la danza classica, a quelli più folkloristici e adatti anche a chi non abbia mai danzato prima, come la salsa.

A volere fortemente questo evento sono stati i due direttori artistici Guendalina Manzi, direttrice della scuola di danza Esmeralda, e Mario Cesa, fondatore del centro di danza cubana Havana Dance.

«Chi ama la danza si sentirà a casa e avrà sia l’opportunità di approfondire la conoscenza di tante discipline con professionisti di riconosciuto valore, che l’occasione di mettersi alla prova con tanti stili nuovi. Siamo felici di farlo nella nostra città, Avellino, dove spesso si lamenta la mancanza di stimoli», è l’invito di Guendalina Manzi.

«La danza è cultura, gioia, crescita. Abbiamo unito le forze perché l’unione di due realtà così belle è molto più grande della semplice somma delle singole parti, e vogliamo contagiare con il nostro entusiasmo altri colleghi e altri danzatori da tutta la regione e – perché no! – magari oltre, per godere tutti insieme del meraviglioso mondo della danza», conclude Mario Cesa.

Tante le discipline e i maestri dai quali lasciarsi coinvolgere, per un totale di ben 24 ore di lezioni tra le quali scegliere.

Durante la kermesse si alterneranno sia docenti ospiti che i professionisti degli staff delle rispettive scuole.

Per Esmeralda: Jocelyne Milochau (danza classica), Valeria Lanzara (danza contemporanea e dancehall); Michele Leone (hip hop) e Rosaria Carifano (Progressing Ballet Tecnique).

Per Havana Dance: Mario Cesa (Son e Afrocubano Oggun); Katia Lopez (Salsa Cabaret Lady Style e Afrocubano Yemaya); Gianluca Manzione (Cha cha cha e Afrocubano Ellegua), Gerardo Palumbo (Musica dal vivo) e Giulia Iannillo (Timba Lady Style).

Per scoprire come partecipare e ricevere tutte le informazioni sugli artisti e dare un’occhiata al programma completo ci si può collegare al sito www.meetingdelladanzacampania.it oppure alle pagine Facebook e Instagram del Meeting della Danza Campania. Per altre informazioni ecco i numeri di telefono per contattare la direzione artistica 349 392 74 83 – 347 629 3521 – 328 537 3495