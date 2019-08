Miss Grand International, gran finale a Benevento il 10 settembre.

“Si svolgerà il 10 settembre a Benevento la finalissima nazionale di ‘Miss Grand International’, il concorso di bellezza e talento internazionale, per decidere chi, tra le 40 ragazze finaliste, rappresenterà l’Italia nella finale mondiale a Caracas il prossimo 25 ottobre”.

Ad annunciarlo è stato il Patron nazionale del concorso Giuseppe Puzio (imprenditore nel mondo della bellezza e della moda) durante la presentazione alla Rocca dei Rettori insieme a Pina Pascarella (Presidente dell’associazione “Donare è Amore”), ad Arcangelo Bove (titolare di Svapoweb Main Sponsor del tour), e al sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Miss Grand International – ha detto Puzio – si differenzia dagli altri concorsi di bellezza per il suo fine umanitario: da anni ha lanciato una campagna umanitaria ‘Stop the Wars and Violence’ per diffondere un messaggio di pace e aiutare con opere di beneficenza i tanti paesi falcidiati dalla guerra e per dire no alla violenza sulle donne”. (ANSA)