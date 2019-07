Miss Italia, finale regionale venerdì 2 agosto a Solopaca.

Per il terzo anno consecutivo le finali regionali di Miss Italia tornano nel Sannio. Infatti, la Provincia di Benevento sarà tappa della nota kermesse di bellezza, che attraverserà tutta la Campania.

L’appuntamento è per Venerdi 2 Agosto, alle 20.30, in Piazza Perlingieri, a Solopaca(Benevento), dove sarà assegnato il titolo di MISS BE MUCH CAMPANIA (titolo valevole per accedere alle prefinali Nazionali) e MISS SANNIO FALANGHINA – CITTÀ EUROPEA DEL VINO 2019, nell’ambito della 80° edizione del concorso. Calici alzati quindi nel paese ai piedi del massiccio del Taburno, designato come una delle Città Europea del Vino 2019 del territorio vitivinicolo campano “Sannio Falanghina”. Assegnatarie del riconoscimento nel corrente anno le cinque realtà sannite di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso. Si tratta del vessillo attribuito annualmente da Recevin, rete europea delle Città del Vino, che raggruppa oltre 800 realtà di undici Paesi dell’Unione europea.

La finale regionale, che gode del patrocinio nonché della compartecipazione del Comune di Solopaca e del supporto del Sindaco Pompilio Forgione e del Consigliere delegato alle Politiche Sociali e Integrazioni Luigi Iannucci, è organizzata dall’agenzia esclusivista per la Regione Campania del Concorso Nazionale di Miss Italia di Antonio Contaldo e dal suo referente del Sannio, il Prof. Giuseppe Petito. In passerella circa 25-30 concorrenti sfileranno in abiti da sera e in costume, con i gioielli Miluna e con il tradizionale body da gara per il consueto passaggio davanti alla giuria.

La serata sarà presentata da Erennio De Vita, storico conduttore di Miss Italia. Tra gli ospiti della serata ad ingresso libero, il gruppo musicale “Benevento Centrale”, con il corpo di ballo di ”Anna e Morena Dance”, che allieteranno con pezzi sul tema delle Streghe; invece, ad aprire la manifestazione sarà la scuola “Modern Dance Academy “di Enzo Mercurio. Il tour di Miss Italia proseguirà senza sosta fino alla fine di agosto per formare la pattuglia delle 10 ragazze campane che concorreranno alla fase Nazionale del concorso di Miss Italia.

La Giuria, composta dai cinque Sindaci dei comuni interessati, dai titolari degli sponsor e da personaggi dello spettacolo, sarà presieduta dal giornalista Antonio Ranalli, da sempre impegnato nella nuova televisione per i ragazzi.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di: Cantina di Solopaca, Azienda Agricola Santimartini, Masseria Vigne Vecchie , Grottone, Autotrasporti Paolo D’Onofrio SRL, Audiomed apparecchi acustici.