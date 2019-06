Montoro, Giaquinto ringrazia la Provincia per l’attenzione.

“A poco più di una settimana dall’esito del voto, mi corre nuovamente l’obbligo di ringraziare quanti hanno voluto dare fiducia a me, ai candidati delle liste che mi hanno accompagnato in questo straordinario percorso, nel nostro progetto. Ora guardiamo avanti con ottimismo”. Lo dichiara il neo-sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto.

“In attesa della proclamazione, stiamo già guardando al lavoro che ci attende – aggiunge Giaquinto – Diversi i temi che sono in cima alla nostra agenda. Questioni che affronteremo con il contributo di tutti. Il nostro obiettivo è continuare a ragionare come squadra, nella compattezza e nella condivisione delle scelte. L’uomo solo al comando non paga. Anzi, Montoro ha bisogno di essere sempre più comunità unita. Noi iniziamo a fare la nostra parte con un gruppo unito. A breve, grazie anche al ruolo di consigliere provinciale con deleghe all’Edilizia Scolastica e al Patrimonio, mi confronterò con gli uffici della Provincia per fare il punto sulle opere relative al nostro territorio. Sin da subito, comunque, voglio ringraziare la struttura di palazzo Caracciolo e il presidente Domenico Biancardi per l’attenzione nei confronti di Montoro. E’ questa anche l’occasione per ringraziare i dipendenti del Comune con i quali, sono certo, lavoreremo nella massima sintonia, avendo avuto già modo di conoscere la loro professionalità quando ho rivestito il ruolo di consigliere di opposizione”.