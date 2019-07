Moscati, varato il piano estivo, garantita l’emergenza-urgenza al Pronto Soccorso anche a Solofra.

Emergenza-urgenza e continuità terapeutica garantite e interventi mirati al decongestionamento del Pronto Soccorso. Attraverso una contrazione dell’attività chirurgica programmata e di quella ambulatoriale e una contenuta riduzione del numero dei posti letto, il piano estivo dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino assicurerà, in entrambi i plessi di competenza (Avellino e Solofra), un’adeguata risposta ai bisogni di salute dei cittadini, adottando una temporanea riorganizzazione dei servizi per far fronte alla problematica relativa alla carenza di personale, che si accentua nei mesi di luglio e agosto per la legittima fruizione delle ferie da parte di medici, infermieri e operatori.

Tutte i reparti medici e chirurgici, alla Città Ospedaliera come al “Landolfi”, saranno operativi ventiquattro ore su ventiquattro per le emergenze.

Sospesa l’attività chirurgica in elezione; nello specifico, sospesi per il mese di agosto gli interventi programmati in Urologia; dal 3 al 25 agosto quelli in Ostetricia e Ginecologia; dal 5 al 25 agosto quelli della Neurochirurgia e dal 10 agosto al 15 settembre gli interventi programmati in Ortopedia e Traumatologia. Sospensioni temporanee dell’attività chirurgica in elezione anche nel plesso ospedaliero di Solofra: stop agli interventi in elezione a luglio e ad agosto in Chirurgia Generale e dal primo al 31 agosto in Ostetricia e Ginecologia e in Ortopedia.

Quattro le Unità Operative che bloccheranno i ricoveri per alcuni giorni: Oculistica (dal 10 al 25 agosto), Otorinolaringoiatria (dell’1 al 31 agosto), Chirurgia Generale e Oncologica (dal 5 al 25 agosto) la Breast Unit (dal 5 al 23 agosto).

Non particolarmente rilevante la riduzione del numero di posti letto, spalmata in maniera pressoché uniforme su tutti i Dipartimenti: alla Città Ospedaliera, a luglio, sul totale dei posti, la riduzione sarà complessivamente di 48, ad agosto di 98 e a settembre di 11, mentre non saranno ridotti i posti letto disponibili a Solofra.

Per abbattere i tempi di attesa al Pronto Soccorso di Contrada Amoretta è stato potenziato il personale con un infermiere in più nel turno pomeridiano assegnato al triage. Non solo. Per i mesi di luglio e agosto hanno dato la disponibilità a essere inseriti nei turni in Pronto Soccorso molti Direttori e Responsabili delle Unità Operative del Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica. Oltre alla presenza dei primari, il Pronto Soccorso potrà avvalersi anche dell’eventuale supporto dei medici pensionati.

Il piano estivo dell’Azienda ha previsto, infine, la parziale riduzione dell’attività ambulatoriale, che riprenderà a settembre per le prime viste, mentre saranno confermati gli appuntamenti fissati ai pazienti già in trattamento o che necessitano del rinnovo dei piani terapeutici.

La dettagliata programmazione dell’Azienda “Moscati” volta a ridurre al minimo i disagi per l’utenza nei mesi estivi è stata definita anche grazie all’indispensabile supporto e alla fattiva collaborazione di tutto il personale della dirigenza e del comparto e delle Organizzazioni Sindacali.