Al via la Sagra della Castagna di Montella IGP.

Ai nastri di partenza la trentaseiesima edizione della Sagra della Castagna di Montella Igp, l’edizione dei record con oltre 160 stand espositivi, quattro palchi, musica itinerante, spettacoli per bambini, “treno delle castagne” su vagone storico. Protagonista uno dei prodotti più amati d’Italia, la Castagna di Montella Igp, per un evento che fa registrare ogni anno oltre 100mila visitatori in tre giorni.

Da oggi 2 novembre, a domenica, 4 novembre, nel cuore dell’Irpinia, si rinnova l’appuntamento con la Sagra della Castagna di Montella Igp, appuntamento annuale che celebra uno dei prodotti d’eccellenza di livello nazionale ed internazionale e che vede in provincia di Avellino il suo territorio d’elezione.

La Sagra della Castagna Igp, promossa dal Comune di Montella e cofinanziata dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020, Linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese, presenta numeri di tutto rispetto ed un programma davvero ricco ed interessantissimo.

La Sagra della Castagna animerà il centro di Montella su di un’area di 15mila metri quadrati. Tante le novità dell’edizione 2018: in via don Minzoni verrà allestita un’area dedicata agli stand Coldiretti con Campagna Amica. Ci sarà poi uno spazio dedicato alla ricerca scientifica sul settore castanicolo, che presenterà studi dedicati alla castanicoltura con particolare riferimento ai risultati sperimentali della lotta al cinipide. E ancora, palestra da arrampicata presso l’istituto comprensivo “Giovanni Palatucci” dove sarà allestita, inoltre, anche una mostra fotografica. Anche per l’edizione 2018 sarà allestita un’area per i camperisti. Il programma si completa con mostre ed esposizioni, approfondimenti e focus tematici.

L’inaugurazione ufficiale della trentaseiesima Sagra della Castagna di Montella Igp è in programma per domani, venerdì, 2 novembre, alle ore 18.00 . A seguire si apriranno gli stand gastronomici e partiranno gli spettacoli musicali. Alle ore 20.30, in piazza Bartoli (adiacenza Chiesa S. Maria del Piano) si esibisce l’Orchestra dell’IISS Rinaldo d’Aquino Montella. A seguire musica sui quattro palchi dell’evento. Sul palco centrale di piazza Bartoli spazio a Moifà. Sul palco di via Carbonara ci sarà Mix Harmony. Sul palco di via Filippo Bonavitacola spazio ai Banana Split, mentre sul palco di via Michelangelo Cianciulli esibizione di Popul’Art. Percorso itinerante a cura di Gruppo folk New Band.

Sabato, 3 novembre , gli stand gastronomici apriranno dalle ore 10.00 e resteranno aperti per tutto il corso della giornata. Alle ore 10.30 presso il Centro Sociale di via Ippolita Panico convegno dal titolo “Agricoltura, Castanicoltura e Territorio“. Dopo i saluti di Ferruccio Capone, sindaco di Montella e di Antonio Ziviello, vice sindaco di Montella, le testimonianze dei castanicoltori Malerba, Perrotta e Vestuto. A seguire gli interventi di Roberto Mazzei, esperto del settore castanicolo, Antonio De Cristofaro, docente di scienze e tecnologie agrarie e forestali – Unimol, Maurizio Petracca, presidente Commissione Agricoltura Regione Campania, Pasquale Maglione, componente XVIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente e assessore all’ambiente Regione Campania, Alberto Manzo, funzionario tecnico Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Coordinatore del tavolo di filiera frutta in guscio, Fulvio Martusciello, parlamentare europeo. Le conclusioni saranno affidante a Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Alle ore 11.00, in Piazza Bartoli canti e balli della tradizione a cura dell’Associazione Aria Nova, iniziativa voluta e pensata per i bambini. Ancora alle ore 11.00, presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” in via Don Minzoni la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso Fotografico “Castagna Viva”. Alle ore 19.00 di sabato uno dei momenti clou della Sagra della Castagna, con l’Accensione del Braciere in piazza Bartoli. Alle ore 19.30, sempre in piazza Bartoli, la terza edizione della Rassegna “Castagna d’Oro di Montella”. Alle ore 21 palchi accesi per la musica Sul palco centrale di Piazza Bartoli musica popolare con Associazione Aria Nova – Dissonanthika. Sul palco di via Carbonara Mulieres Garganica. Saliranno sul palco di via Filippo Bonavitacola Eustachio Frongillo e Marcello Apicella. Sul palco da ballo di via Michelangelo Cianciulli gli Scacciapensieri. Percorso itinerante a cura di Etno Band – Musica popolare.

Per domenica, 4 novembre , gli stand gastronomici saranno aperti a partire dalle ore 10.00 e per tutto il corso della giornata. Il percorso della sagra sarà ancora una volta animato da musica e divertimento per l’intera giornata, una vera e propria maratona musicale con spazi dedicati ai bambini ed al teatro. Alle ore 10.00, in piazza Bartoli, canti e balli della tradizione con Associazione Aria Nova, iniziativa per i bambini. Alle ore 11.30, sul palco centrale di piazza Bartoli, spettacolo teatrale per bambini a cura del Clan H. Alle ore 14.00, sempre in piazza Bartoli, spettacolo per bambini con Kaos.

Musica anche nel pomeriggio in piazza Bartoli dove si alterneranno Sette Bocche (ore 15.00), i Trillanti (ore 18.30). Alle ore 20.00 musica sui quattro palchi: L.E.M.M. (Libera Espressione Musicale Montellese) – Picarielli in piazza Bartoli, Irpinia Sound in via Carbonara, Giovanni Imparato Cuban Trio per Carosone in via Filippo Bonavitacola e Ballando per le strade al Palco da Ballo di via Cianciulli. Spettacolo itinerante con Gruppo folk Zompa Cardillo e Gruppo folk Ballo o’Ntreccio di Petruro di Forino.

Per sabato 3 e domenica 4 novembre, presso l’Eco Museo della Castagna in Largo Capone, sarà possibile visitare un percorso sensoriale, mostra fotografica, mostra entomologica, mostre artistiche a cura della Pro Loco Montella. Presso Palazzo Bruni, in Via San Nicola, saranno allestite mostre fotografiche e di artigianato locale a cura della Pro loco di Montella e si svolgerà la quarta edizione del concorso fotografico “Montella in uno scatto” a cura del Forum dei Giovani di Montella.

In occasione della 36esima edizione della Sagra della Castagna Igp nei giorni 3 e 4 novembre ci sarà “Il treno delle castagne”, viaggio su vagone storico Avellino – Montella lungo la tratta Avellino-Rocchetta Sant’Antonio (info www.fondazionefs.it). Gli orari e tutti i dettagli sul Treno delle Castagne si potranno consultare sul sito istituzionale del Comune di Montella (www.montella.gov.it) e sul sito web della Sagra (www.sagra.castagnamontella.it)

Per informazioni sul programma della 36esima edizione è possibile visitare il sito www.sagra.castagnamontella.it e la pagina Facebook dedicata all’evento.