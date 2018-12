Ariano Irpino, la Città del Natale, gli appuntamenti del weekend.

“La Città del Natale”: tradizione, shopping, eventi, gastronomia, musica dall’ 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino anche quest’anno apre i battenti delle Manifestazioni Natalizie 2018/2019.

Si inizia questo fine settimana domani, 8 dicembre Festa dell’Immacolata, con l’apertura dei negozi e l’ animazione nel Centro Storico, mostre, concerti e altri momenti culturali. Questo lungo periodo di festa diventa anche occasione per scoprire il patrimonio di attività imprenditoriali costituito da numerosi negozi, centri commerciali, bar e ristoranti che non hanno nulla da invidiare a realtà di altre province.

Quest’anno, si consolida il cartellone natalizio con le iniziative ormai tradizionali come, il Concerto Irpinia Musica e Castelli con Salvatore Accardo e Bruno Canino in Cattedrale l’ 8 dicembre, le proiezioni cinematografiche gratuite per bambini il sabato pomeriggio a partire da domani 8 dicembre alle ore 17,00 all’Auditorium Comunale, in Piazza Plebiscito Natalaios aspettando Babbo Natale il 23 dicembre, arriva Babbo Natale alla Stazione il 25 dicembre, il Folk Festival Winter Edition 27, 28 e 29 dicembre, Classicariano il 16, il 28 e 29 dicembre e Concerto Coro della Cattedrale il 26 dicembre, il Presente vivente di Valleluogo il 26 dicembre, la Tombola Nuovamente alla Stazione il 27 dicembre, il 50° anniversario di matrimonio, il Presepe Vivente il 4, 5 e 6 gennaio 2019 e arriva la Befana in località Cerreto il 5 gennaio.

Si innova il cartellone con altre iniziative quali il Natale in Via Cardito il 21 dicembre, lo street food a Rione San Pietro sabato 22 dicembre, l’intera giornata presso la tendostruttura sul Calvario dedicata all’enogastronomia e prodotti locali domenica 23 dicembre, la Winter Marathon For Life/Marciarosa il 30 dicembre nel Centro Storico.

Una tendostruttura riscaldata verrà appositamente collocata sul piazzale del Parcheggio Calvario per iniziative enogatronomiche teatrali e musicali

Musei aperti, mostre espositive, spettacoli per bambini, musica itinerante, ecc. rallegreranno la Città per accompagnare progressivamente la cittadinanza ed i turisti alle prossime Festività Natalizie, con un occhio di riguardo alla cultura ed alle tradizioni arianesi.

“La Città del Natale” con gli appuntamenti di sabato 15 e domenica 16.

Proseguono le iniziative del Natale Arianese 2018 con gli appuntamenti del fine settimana:

sabato 15 dicembre

intera giornata: animazione itinerante natalizia nel Centro Storico – Piazza Garibaldi animazione per bambini e Piazza Duomo Babbo Natale

Piazza Plebiscito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16,30 alle ore 18,30 visite gratuite guidate ai Musei

Biblioteca Comunale ore 10,00 incontri di lettura e laboratori per bambini “Mastrocartaio”

Palazzetto dello Sport ore 15,00 torneo Diocesano per ragazzi – Calcio A5

Auditorium Comunale ore 17,00 unico spettacolo del film “Gli eroi del Natale”, gratuito per bambini, ma anche per i grandi

domenica 16 dicembre

intera giornata: animazione itinerante natalizia nel Centro Storico – Piazza Garibaldi animazione per bambini e Piazza Duomo Babbo Natale.

Museo Civico ore 19,15 Concerto Classicariano con Maurizio Moretta al pianoforte.

Centro Storico ore 18,00 Boomerang Street Band.