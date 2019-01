Atripalda, rinviate Notte Bianca e iniziative per l’Epifania a causa del gelo.

Rinviata causa meteo la Notte Bianca prevista il prossimo 5 gennaio in Via Roma ad Atripalda. Dopo l’allerta della Protezione Civile per le condizioni meteorologiche avverse previste anche nei prossimi giorni, che ha annunciato un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate che hanno già interessato le quote basse della Campania, Atripalda compresa, l’Amministrazione comunale, di concerto con i commercianti di Via Roma, ha deciso di rinviare l’evento previsto per sabato prossimo.

La nuova data sarà individuata di concerto con i commercianti, per programmare un’altra Notte Bianca di successo con artisti di strada, musica, shopping, gastronomia e spettacoli.

Intanto in piazza Umberto I resterà attivo il Christmas Park, parco giochi per i più piccoli, fino al 6 gennaio. Rinviata anche l’iniziativa “Arriva la Befana” promossa dall’assessore alle politiche sociali Nancy Palladino, prevista per sabato 5 gennaio, alle ore 10, presso i giardini del Rione Appia, animazione e giochi per tutti i bambini. A breve sarà comunicata una nuova data.