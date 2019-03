Benessere Giovani sabato 2 a Caposele.

Sarà presentato sabato alle ore 18.00 presso l’Aula Polifunzionale del Comune di Caposele il progetto Benessere Giovani “Laboratori Caposele”. Ci saranno il sindaco, Lorenzo Melillo, il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Ernesto Donatiello, il presidente dell’Associazione Pro_Muovere di Avellino Enrico Luce e il presidente del Forum Regionale dei Giovani Giuseppe Caruso. Il progetto finanziato dalla Regione Campania con il Por 2014/2020, è promosso dal Comune di Caposele (AV), in collaborazione con l’Associazione Pro_Muovere Aps, la Cooperativa Sociale Aleph, la Legacoop Campania, la Pro Loco di Caposele e la Pubblica Assistenza di Caposele. La finalità del progetto consiste nella realizzazione di un “Job Café”, uno spazio aperto e accogliente che coniughi attività di socializzazione e tempo libero con la necessità di acquisizione di abilità e competenze per costruire opportunità di lavoro per i giovani anche in forma di auto impresa.

Il “Job Café” è caratterizzato da attività di animazione territoriale, ludico-ricreative e laboratoriali tali da coinvolgere i giovani. Inoltre, sono previsti eventi per l’integrazione, incontri sul fare impresa, percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage presso aziende del settore. Tale percorso si svolge presso le strutture messe a disposizione dal Comune di Caposele ed è articolato in una prima attività di orientamento degli iscritti, volto a facilitare la conoscenza di sé e a favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie, e una serie di laboratori che vanno dalla creazione d’impresa a laboratori specifici sul tema del turismo, della musica, della fotografia e dell’organizzazione eventi.

Al termine sono previsti anche una serie di tirocini formativi. In particolare, come descrive l’avviso pubblico, i laboratori saranno:

Laboratorio di Creazione d’Impresa

Laboratorio Digital Tourism for Young

Laboratorio Caposele in note

Laboratorio Digital Photographer

Laboratorio Anime in Azione

Ogni laboratorio avrà una durata media di 60 ore, ripartite in 15 incontri annuali di 2 ore ognuno, negli 11 mesi annuali di apertura del Job Cafè. E’ possibile partecipare ad uno o più laboratori e i partecipanti saranno orientati nella scelta di quello più idoneo a seconda delle a seconda della attività di orientamento, quindi delle caratteristiche ed esigenze individuali.

L’attività è rivolta ai giovani tra i 16 ed i 35 anni del Comune di Caposele e ai ragazzi e alle ragazze della Provincia di Avellino. La domanda di adesione sarà valutata da un’apposita commissione. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modello (Allegato A) presente sul sito web: www.comune.caposele.av.it area tematica “Politiche giovanili”, presso l’Ufficio Protocollo della Sede Comunale o presso le sedi e i siti dei soggetti partner, presentando la documentazione richiesta entro le ore 12:00 del 29/03/2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caposele. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al responsabile dell’UTC, Ing. Gerardo Luongo, presso la Sede Municipale, Piazza Dante 1, 83040 Caposele (AV) tel: 082753024, int. 216; oppure mail: utcluongo@comune.caposele.av.it.

“E’ una grande opportunità per tutti i giovani del nostro territorio, con due anni di attività fortemente legate alla creazione d’impresa e alla educazione non formale, soprattutto nel campo del settore turistico, dove Caposele sicuramente punta. Ai giovani suggerisco di approfittare di questa grande opportunità che la Regione offre e che il Comune di Caposele sta portando avanti – dichiara Ernesto Donatiello –. Credo molto in questo progetto e sono sicuro che si potranno aprire molte opportunità, soprattutto per chi ha voglia di fare e di imparare, con l’obiettivo di farsi da soli. Il percorso permette di acquisire tutte le skills necessarie a realizzarsi e a mettere su un piano d’impresa ed è quello che vogliamo: stimolare i ragazzi ad autoimprendersi per rimanere nel proprio territorio, puntando sulle sue risorse. Sono sicuro che ogni partner darà il suo massimo contributo e che i ragazzi potranno fruire di un percorso di eccellenza che, supportati da tutta l’Amministrazione Comunale, li porterà ad avere grandi soddisfazioni. Noi crediamo nelle potenzialità del nostro territorio e dei nostri giovani, siamo sicuri che avremo delle belle soddisfazioni e dei grandi risultati”.