Crescere in-dipendente, convegno su vulnerabilità dei giovani, dipendenze e patologie associate venerdì 10 a Grottaminarda.

“Crescere in-dipendente”. È questo il tema del convegno in programma per venerdì 10 maggio alle 18,30 presso la Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda.

Si discuterà, insieme a professionisti che ogni giorno affrontano con competenza e grande sensibilità tali problematiche, di vulnerabilità giovanile e di dipendenze patologiche, con l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi ed alle loro famiglie che con il silenzio non si risolve nulla ma parlandone e soprattutto chiedendo aiuto si può riuscire a mettere in condizione i ragazzi di amare sé stessi e poi gli altri e quindi di uscire dallo stato di isolamento e dalla disperazione.

L’iniziativa vede il patrocinio del “Rotaract” Rotary Club Partner Avellino Est, del Comune di Grottaminarda, e dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Ad introdurre e moderare il dibattito Floriana D’Ambrosio, Medico Chirurgo e giornalista pubblicista.

Dopo i saluti del Sindaco Angelo Cobino e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto, gli interventi di Lorenzo Savignano, Neuropsichiatra infantile Asl Avellino – Ser.D Avellino, di Giuseppina Marrocco, Dirigente Medico Asl Avellino – Ser.D Grottaminarda, Teresina Meninno, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo San Tommaso D’Aquino di Grottaminarda, Michele Ciasullo, Medico di Famiglia.