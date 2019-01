Falò d’Irpinia presentazione delle manifestazioni al Circolo della Stampa.

L’Unpli Provinciale di Avellino, nell’ambito della promozione culturale dell’Irpinia terrà presso il Circolo della Stampa ad Avellino il giorno 14 gennaio 2019 ore 10,30 la conferenza stampa per la presentazione delle manifestazioni che si svolgono a Nusco, Quindici, Caliano di Montoro e Teora e dell’elenco dei falò che si svolgono in diversi paesi irpini in onore di Sant’Antonio Abate.

All’incontro partecipano tra gli altri:

– Fausto Picone Vice Presidente della Provncia

– Don Vito Cucca Parroco di Quindici

– Gaetano Grasso Pro Loco Quindici

– Enzo Della Vecchia Presidente Pro Loco Nusco

– Giuseppe Della Vecchia Pro Loco Nusco

– Pietro Mitrione Associazione InLoco Motivi

– Stefano Farina – Sindaco di Teora

– Fabrizio Vitiello – Presidente Pro Loco Squacqualacchiun

– Don Enzo Serpo Parroco dei santi Eustachio e Sant’Antonio Abate

– Tony Lucido dell’Unpli

– Giuseppe Silvestri dell’Unpli Provinciale di Avellino