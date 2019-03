Grande successo per il Carnevale Savignanese.

Dai protagonisti della scena politica attuale ai personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini, da Sanremo ai saloon del selvaggio West, questi e tanti altri ancora sono stati i temi dei carri allegorici che hanno sfilato, domenica 3 marzo, lungo le strade di Savignano Irpino, in occasione della undicesima edizione del Carnevale Savignanese. L’evento, che ha animato con colori, musica e balli, uno dei Borghi più belli d’Italia ha attirato numerosi visitatori, giunti già a Savignano Irpino già durante la mattina per partecipare a speciali visite guidate ai luoghi simbolo del comune irpino, provenienti non solo dalla provincia di Avellino, ma anche da tutta la Campania e dalla vicina Puglia.

Molto apprezzato il programma di intrattenimento tra scenette comiche, balli di gruppo, esibizioni di musica folkloristica e tanto sano divertimento per tutta la famiglia. Non è mancato, ovviamente, lo spazio per la gastronomia tradizionale, con stand espositivi dedicati aia prodotti tipici e all’artigianato locale e degustazione dei rinomati cecatielli al sugo. In serata, gran concerto di chiusura con il gruppo musicale “Sud Folk”. Un successo sia in termini di pubblico che di partecipazione cittadina per un evento che, promosso dall’Amministrazione Comunale e co-finanziato dalla Regione Campania, ha visto la collaborazione attiva delle associazioni “Lo Strungone“ e “Cromosoma X” , nonché di tanti altri attori locali. Una tradizione, quella del Carnevale Savignanese, che si rinnova e da appuntamento al prossimo anno.