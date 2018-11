Il Palazzo di Babbo Natale a Prata Principato Ultra.

Due week end all’insegna della magia, delle luci e dei profumi del Natale. A Prata Principato Ultra, dal 14 al 16 dicembre e dal 21 al 23 dicembre (dalle 17 alle 22), arriva il “Palazzo di Babbo Natale”, un evento unico, giunto alla seconda edizione, che si concentrerà nel centro storico del piccolo comune irpino e nell’antico Palazzo Baronale.

Sei giorni durante i quali Prata si trasformerà in un luogo incantato per grandi e piccini, tra atmosfere e personaggi delle fiabe che proietteranno gli spettatori in un mondo fatato. L’evento è promosso dall’associazione Panta Rei, che ha scelto di valorizzare, ancora una volta, la parte più antica del comune irpino, incentrando l’evento nel Palazzo Baronale che fu della famiglia Zamagna. In occasione del Natale, l’antico Palazzo saprà trasformarsi in un luogo magico, senza perdere la sua eleganza e la sua storia, riempiendosi di addobbi, scenografie ed atmosfere incantate, accompagnate da melodie e spettacoli di luci, dedicati non soltanto ai bambini, ma anche agli adulti che ancora si lasciano trasportare dalla magia del Natale. All’interno del palazzo saranno inscenate alcune tra le favole preferite dai bambini, accompagnati dagli elfi, si vivranno momenti imperdibili in un mondo fatato con i protagonisti delle favole, interpretati dagli attori della compagnia teatrale “La Fermata”, fino alla consegna della letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli nelle splendide stanze del Palazzo. All’esterno spettacoli con artisti di strada, specialità natalizie negli stand enogastronomici, mercatini di Natale e, per finire, nei giorni 22 e 23 dicembre il presepe vivente portato in scena dai bambini di Prata Principato Ultra.