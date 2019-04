Il Touring Club fa tappa a Montefusco giovedì 25.

Giovedì 25 aprile 2019, il Comitato Eliseus, in collaborazione col Comune di Montefusco e la Pro-loco di Montefusco, accoglierà in visita la delegazione TCI del Club di Territorio “ Paesi d’Irpinia”.

L’antica Capitale del Principato Ultra attraverso storia, vita e buon cibo della tradizione. Su un’alta collina ecco scorgersi, in posizione strategica e dominante, Montefusco col suo assetto urbanistico e monumentale che si articola in un susseguirsi di palazzi nobiliari, portali, lapidi ed edifici religiosi. In programma per la mattinata ci sarà il saluto di benvenuto da parte del Comitato e delle altre istituzioni locali e un momento folkloristico con balli della tradizione insieme ai bambini dell’associazione “ Oratorio Padre Ruggiero”. A seguire prenderà il via il tour di visita, tra racconti e narrazioni, con tappe ai principali monumenti del borgo, Oratorio di San Giacomo, Chiesa di San Giovanni del Vaglio, Chiesa di Santa Caterina e Carcere Borbonico, dove avrà luogo anche una suggestiva teatralizzazione , tra evocative scene rappresentative, del glorioso quanto nefasto destino di coloro “ abitarono” questi spazi. Per il pranzo, e previa prenotazione, i partecipanti all’evento potranno recarsi presso i ristoranti da “ Beatrice” e da “ Teodoro” per gustare squisiti menù della tradizione. Nel pomeriggio seguiranno, in base alle prenotazioni, visite alla cantina Terredora di Paolo e al Convento di Sant’Egidio, dove segretamente dimorò Padre Pio da Pietrelcina.

Qui il link dell’evento Touring Club Italiano con maggiori dettagli:

